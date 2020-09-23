驚！台中貨車甩尾3鐵箱飛脫廢電池灑滿地 駕駛吃罰單

台中市大肚區自由路、沙田路口今天上午9時43分，發生一輛載滿車用廢棄電池的聯結大貨車左轉時，疑似捆綁帶脫落，車上三個大鐵箱連同裡頭數百個車用廢棄電池如飛彈般筆直翻落地面，廢電池灑落一地，所幸當時沒有車輛行經，影響二個車道，後經警方交通疏道，並與附近民眾協助清理近一小時，恢復交通；郭姓大貨車駕駛被開單告發，最高罰9000元。

台中市警烏日警分局大肚派出所副所長張家隆說，50歲郭姓駕駛開車行經事故路口時，疑因左轉傾斜幅度過大，貨車上有三個鐵箱原本有捆綁帶固定，瞬間飛脫，掉落路面，鐵箱內裝滿回收的車用廢電池，以及電池液因此灑落一地，占據二個車道，無法通行，貨車司機發現後，把車子停在距離現場約20公尺路邊。

張家隆指出，警方獲報後到場，先疏導交通，讓所有經過的車輛從僅剩的一估車道通行，警方情商附近堆高機業者協助把三個鐵箱移到路邊，二名員警、一名熱心市民戴著厚重手套，協助貨車司機拾起車用廢電池，前後花了近一個小時，再通報清潔隊清理現場。

台中市警局烏日分局說，警方因郭姓大貨車駕駛違反道路交通管理處罰條例30條1項2款，開單告發，將處以3000元以上、9000元下罰款。