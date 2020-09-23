老舊家電自燃釀禍 消防局籲適時更換

花蓮市日前發生洗衣機自燃事故，所幸住戶及早發現並即時滅火，僅造成陽台洗衣機及設置於周圍熱水器、瓦斯管線燒損，且未造成傷亡。事後發現因洗衣機內部配線短路造成自燃，花蓮縣消防局提醒，民眾應適時汰換老舊家電，留意室內電源配線，且周邊盡量不放易燃物，降低火災風險。

消防局指出，該事故發生後，火調人員進行現場勘察，研判起火位置為陽台洗衣機，一問之下，得知該洗衣機已使用約20餘年，近日使用也發現面板按鍵周圍有脫膠，經清理蒐證後，發現起火原因為洗衣機面板下方內部配線短路起火，才延燒到周圍的熱水器及瓦斯管線。

洗衣機自燃後，整台燒得焦黑，難以辨認原形，幸好住戶滅火得快，否則洗衣機旁就是瓦斯桶，若延燒造成氣爆等事故，後果不堪設想。

消防局長林文瑞表示，電器設備是家戶不可或缺的物件，在設備仍可用的情況下，民眾往往會捨不得汰換，導致老舊家電引起火災案例層出不窮，呼籲民眾用火用電一定要小心，除要定期更換室內電源配線外，任何用火用電器具的周邊盡量不要堆放易燃物，避免電器故障起火時引燃並擴大延燒。

另外，老舊電器因內部零件的老化及使用環境影響，其存在一定使用年限的風險，也在此建議民眾要適時汰換家內老舊電器，避免發生自燃意外。