路口停等迴轉接連挨撞 駕駛回過神見驚愛車後半段消失

1輛轎車今天中午在省道台1線屏鵝公路枋山鄉段一處路口停車迴轉要南下時，後方小型巴士閃避不及高速撞上，轎車被撞到南下車道時，又被另輛小貨車撞擊；警消據報趕到現場，驚見轎車受猛烈撞擊後車廂嚴重凹陷，整輛車快一半不見了，王姓駕駛飽受驚嚇身體無大礙，坐副駕駛座的許姓女乘客則四肢擦傷，送往枋寮醫院治療。

屏東縣消防局今天中午12時24分許接獲報案，枋山鄉台1線455.5公里北上車道有車禍救護案，警消人員到場，驚見被撞轎車後方嚴重凹陷，將四肢擦傷的43歲許姓女子送醫，警方分別對3車駕駛酒測均末飲酒；王姓駕駛表示，停在路口要迴轉南向時有打方向燈，沒想到接連被撞，後段車體幾乎消失了；小巴士駕駛說，前車突然打方向燈在路口停下要回轉，他反映不及自後撞上。