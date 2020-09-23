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交通事故當事人寫「狗」 表單學問警察也搞不清楚？
屏東縣高樹鄉王姓男子本月19日清晨6時騎機車行經路口，遇到一隻警察飼養的狗突然從路口竄出，害王姓男子摔傷，王找到狗主人，之後到派出所備案，警方製作筆錄後，在交通事故登記單當事人寫下「狗」，王姓男子超傻眼，轄區里港警分局今下午發新聞稿，直接寫狗確有不妥。但屏東縣警局交通隊長魏坤男說，直接寫狗也是可以。
遇到交通事故時，民眾若與動物發生交通事故，當事人這一欄該怎麼寫？里港警分局今下午發新聞稿說，當事人登記聯單上當事人姓名直接填寫為「狗」似有不妥，類似案件應填記為「物」，再括弧加註實際名稱較妥當。縣警局交通隊長魏坤男說，寫物（狗），或是直接寫狗也可以，交安組說，只要真實呈現當時情況即可。
高雄市警局交通大隊一名組長說，交通大隊有填表須知，對造當事人若是動物，會寫「動物（狗）」，會備考註記飼主名稱，若找不到狗主人會註記「飼主不明」，若撞到堆置物品，也會在當事人一欄寫下「堆置物」。
也有員警說，有找到飼主，會寫飼主姓名，再備考註記是「狗」。
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