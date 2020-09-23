醉漢為撿酒瓶跌倒滿手血 暖警通報救護治療聯絡家人

台中市第四警分局春社所6日深夜獲報，一名衣衫襤褸的男子在超商前流血受傷，警方到場發現，六旬的許姓男子疑喝醉酒，坐在超商內用座位區，兩眼呆滯、手部多處擦傷流血，警方通報消防救護人員立即為許包紮消毒，所幸並無大礙，因許拒絕就醫，經消防救護評估並無生命危險，警方將他帶回派出所，聯繫家屬接回照顧。

當時到場的春社所警員巡佐賈寅星、警員楊博皓調查，許姓男子有肝病，心情不佳，坐在轄區超商外借酒澆愁，因突然起身想要撿拾滑落的酒瓶，意外跌倒後，導致雙手破皮流血，因無法忍受傷口疼痛，許走進超商內求助，店員向警方報案。

幸好許姓男子的傷口不深，雖然流了不少血，經過消防救護人員的緊急救治，沒有大礙，但許因酒醉神智不清，也無法說出自己的住處，警方利用警政系統快速查出許妻電話，順利聯繫許妻到派出所接回。

第四警分局春社所長江松泳表示，飲酒過量，輕則腳步踉蹌致跌倒受傷，重則因酒醉意識不清而發生意外。許多民眾不勝酒力後會做出一些脫序行為，呼籲民眾飲酒需適量，嚴禁酒後駕車，同行友人最好能互相照應，代叫計程車或指定駕駛，以免樂極生悲後悔莫及。