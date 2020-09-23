影／蒙古貨輪緬甸籍船長海上急病 海巡派艇救助送醫

一名緬甸籍船長在海上航行時心臟不適急病，海巡署今天派艇到海上接駁，抵達岸上再送他就醫，醫師診療後已無大礙，他感謝海巡協助。

今天早上8點22分，台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中港務分公司信號台報案，在內灰塘前6浬，有1艘蒙古籍貨輪，緬甸籍船長疑似心臟不適情況危急，需緊急後送就醫，請海巡署派遣巡防艇協助。

台中海巡隊獲報後，立即調派PP-10022艇緊急出勤馳援，早上9點33分，艇抵達台中港5.4浬和貨輪會合，並將55歲船長安全接駁至艇上，並開抵台中港海巡基地碼頭，轉交台中港務消防隊防風林分隊救護車，將病患送到梧棲童綜合醫院就醫，船長經診療後已無大礙，對海巡隊派艇協助，深表感謝。