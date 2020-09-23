聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中大雅、神岡路燈經常不亮 檢警逮捕電纜銅線竊賊
台電公司近半年頻發生路燈的電纜導線失竊，造成大片路燈不亮，嚴重影響民眾生活；案經大雅警分局偵辦，日前一舉逮獲兩名竊嫌和上游銷贓對象。台電公司今指出，除了已向大雅警分局表達感謝，亦成立聯合稽查竊電群組，以共同合作打擊竊賊，維護民眾用電及公共安全。
台電公司指出，近半年來，台中的大雅、神岡地區頻繁發生大片地區的路燈到了夜晚發生應亮而未亮的情況，不但使得電力搶修人員疲於奔命，更嚴重影響到民眾夜間的人車通行安全。
台電說，歹徒利用白天路燈不通電時犯案，此次查獲被竊導線長度超過3000公尺，但估計之前已被處理掉的部份至少超過5000公尺。且由於路燈之線路系統皆採用集中控制，接線方式為串聯，竊賊只要竊取一小段的路燈線路，即可能造成使用同一線路之所有範圍路燈全部不亮。由此可見其造成路燈停電範圍之大，影響程度之廣。
為防止導線失竊狀況頻頻發生，台電計畫將常發生失竊地區的電纜銅線，更換為較不具變賣價值之鋁線，以降低竊案之發生。
經過警方半年來積極偵辦，日前在大雅區民生路三段附近查獲正在進行電纜交易的鄒姓、林姓男子，經清查其犯罪事證後，更確定犯案達7件，並一舉破獲其上游銷贓對象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言