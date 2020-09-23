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台中大雅、神岡路燈經常不亮 檢警逮捕電纜銅線竊賊　

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台電公司近半年頻發生路燈的電纜導線失竊，造成大片路燈不亮，嚴重影響民眾生活；案經大雅警分局偵辦，日前一舉逮獲兩名竊嫌和上游銷贓對象。台電公司今指出，除了已向大雅警分局表達感謝，亦成立聯合稽查竊電群組，以共同合作打擊竊賊，維護民眾用電及公共安全。

台電公司指出，近半年來，台中的大雅、神岡地區頻繁發生大片地區的路燈到了夜晚發生應亮而未亮的情況，不但使得電力搶修人員疲於奔命，更嚴重影響到民眾夜間的人車通行安全。

台電說，歹徒利用白天路燈不通電時犯案，此次查獲被竊導線長度超過3000公尺，但估計之前已被處理掉的部份至少超過5000公尺。且由於路燈之線路系統皆採用集中控制，接線方式為串聯，竊賊只要竊取一小段的路燈線路，即可能造成使用同一線路之所有範圍路燈全部不亮。由此可見其造成路燈停電範圍之大，影響程度之廣。

為防止導線失竊狀況頻頻發生，台電計畫將常發生失竊地區的電纜銅線，更換為較不具變賣價值之鋁線，以降低竊案之發生。

經過警方半年來積極偵辦，日前在大雅區民生路三段附近查獲正在進行電纜交易的鄒姓、林姓男子，經清查其犯罪事證後，更確定犯案達7件，並一舉破獲其上游銷贓對象。

台電人員日前到大雅警分局贈送感謝狀表示感謝，由偵查隊長余俊燦（右三）代表接受。圖／台電提供
台電人員日前到大雅警分局贈送感謝狀表示感謝，由偵查隊長余俊燦（右三）代表接受。圖／台電提供

台電 停電

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