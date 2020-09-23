影／兩男乘坐遊艇出海在水湳洞岸際擱淺 海巡救援上岸

劉姓和葉姓男子駕駛遊艇出海，在新北瑞芳水湳洞海岸擱淺。海巡署岸巡人員發現後派人到現場，研判情勢後拋繩袋救援，將2人平安救援上岸，且未受傷。

海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，第2岸巡隊深澳安檢所水湳洞守望哨昨晚發現水湳洞岸際，有艘小型遊艇疑似擱淺，船上有人員受困待援，馬上通報第2（北基）巡防區指揮部，調派第2岸巡隊人員及艦隊分署第1（基隆）海巡隊海巡艇前往救援。

深澳安檢所人員攜帶救難裝備趕抵現場，發現遊艇擱淺於岸際礁石區，船上有2個人，最後以拋繩袋救援，成功將劉姓（50歲）及葉姓（61歲）男子救上岸。