聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／兩男乘坐遊艇出海在水湳洞岸際擱淺 海巡救援上岸
劉姓和葉姓男子駕駛遊艇出海，在新北瑞芳水湳洞海岸擱淺。海巡署岸巡人員發現後派人到現場，研判情勢後拋繩袋救援，將2人平安救援上岸，且未受傷。
海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，第2岸巡隊深澳安檢所水湳洞守望哨昨晚發現水湳洞岸際，有艘小型遊艇疑似擱淺，船上有人員受困待援，馬上通報第2（北基）巡防區指揮部，調派第2岸巡隊人員及艦隊分署第1（基隆）海巡隊海巡艇前往救援。
深澳安檢所人員攜帶救難裝備趕抵現場，發現遊艇擱淺於岸際礁石區，船上有2個人，最後以拋繩袋救援，成功將劉姓（50歲）及葉姓（61歲）男子救上岸。
第2岸巡隊表示，近日天候、海象變化大，民眾在水域或岸際活動要注意安全；若發現危難事件，可利用「118」免費專線報案，由海巡人員協助處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言