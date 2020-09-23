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高雄透天厝頂樓加蓋火警冒大量濃煙 疑廢棄家電起火
高雄鳳山區五甲二路上一處透天厝，今天上午10點半左右發生火警，起火點是這透天厝頂樓2樓加蓋的鐵皮屋，消防局獲報後，出動鳳山、五甲等分隊，共18車40人到場灌救，所幸現場無人員受困或傷亡。
據了解，這棟透天厝由屋主丁姓男子租給房客使用，頂樓堆疊著廢棄家電，今早民眾在屋內1樓工作時，屋頂的廢棄家電因不明原因起火，冒出大量濃煙，火起時民眾已離開火場。
警消獲報後趕往現場灌救，無人員受傷、受困情況，至於起火原因還有待消防局火調科釐清。
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