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台6線公車、機車相撞 騎士爆頭慘死
台6線苗栗縣公館鄉出磺坑2號隧道內今天上午10點多發生死亡車禍，新竹客運公車與1輛機車相撞，衝撞力猛烈，機車碎片噴飛散落，范姓騎士（39歲）頭骨破裂慘死，警方報請檢察官相驗，調查釐清車禍原因。
警方初步調查，劉姓男子（50歲）今天上午10點多，駕駛公車從大湖往公館方向，在公館鄉出磺坑2號明隧道內，與范姓男子所騎機車相撞，機車卡在公車左前方，碎片散飛一地，范男頭部遭重創，頭骨破裂死亡，警方趕到現場處理，劉男酒測值是零，全案進一步處理中。
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