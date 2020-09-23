女通緝犯開賓士車撞傷八旬騎車老婦肇逃 警方以車追人

嘉義縣80歲老婦人15日下午騎機車，行經水上鄉台1線路口，遭一輛賓士車撞擊，重摔倒地，女駕駛下車查看一下隨即逃逸，家屬公布撞擊監視器畫面控訴女車主肇逃，公布她特徵，腿部有刺青。

水上警分局長程純濱指示偵查隊與水上聯合所，成立專案小組查緝，小組過濾路口監視器，「以車追人」查訪，確認王姓女通緝犯涉案，調閱身分證相片，前往王女躲藏處所執行拘捕。

王女現在長相面容，與身分證相片差異甚大，彷彿變臉，王女還謊報她人身分，一度讓警方誤信其身分，最後偵查隊員以其腿上特徵突破心防，確認身分逮捕王女，查扣毒咖啡包1包，今天 依毒品罪移送地檢署偵辦。

受傷老婦人的家屬，在臉書社群「嘉義大小事」，公布賓士車主肇逃畫面，穿桃紅色上衣的老婦人騎機車經過路口，突然間白色賓士車開得好快，把婦人給撞倒，機車噴飛滾得好遠，婦人痛苦倒在地上，連拖鞋都掉了，造成小腿骨折送醫急救，目前仍住院治療中。