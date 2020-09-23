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女通緝犯開賓士車撞傷八旬騎車老婦肇逃 警方以車追人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣80歲老婦人15日下午騎機車，行經水上鄉台1線路口，遭一輛賓士車撞擊，重摔倒地，女駕駛下車查看一下隨即逃逸，家屬公布撞擊監視器畫面控訴女車主肇逃，公布她特徵，腿部有刺青。

水上警分局長程純濱指示偵查隊與水上聯合所，成立專案小組查緝，小組過濾路口監視器，「以車追人」查訪，確認王姓女通緝犯涉案，調閱身分證相片，前往王女躲藏處所執行拘捕。

王女現在長相面容，與身分證相片差異甚大，彷彿變臉，王女還謊報她人身分，一度讓警方誤信其身分，最後偵查隊員以其腿上特徵突破心防，確認身分逮捕王女，查扣毒咖啡包1包，今天 依毒品罪移送地檢署偵辦。

受傷老婦人的家屬，在臉書社群「嘉義大小事」，公布賓士車主肇逃畫面，穿桃紅色上衣的老婦人騎機車經過路口，突然間白色賓士車開得好快，把婦人給撞倒，機車噴飛滾得好遠，婦人痛苦倒在地上，連拖鞋都掉了，造成小腿骨折送醫急救，目前仍住院治療中。

綁馬尾女駕駛下車查看，把婦人扶起來，手比了比前方，接著快速離開，婦人坐地上爬不起來，從口袋掏出手機打電話，下車女子是賓士車主，下車關心一下隨即開車離去。家屬控訴女車主肇事逃逸，公布肇逃女駕駛特徵，腿上有刺青。

王姓女通緝犯開賓士車撞傷老婦，變臉肇逃，警方以車追人逮捕，圖為王女被拍到車禍現場肇逃畫面。圖／警方提供
王姓女通緝犯開賓士車撞傷老婦，變臉肇逃，警方以車追人逮捕，圖為王女被拍到車禍現場肇逃畫面。圖／警方提供
嘉義縣80歲老婦人15日下午騎機車，行經水上鄉台1線路口，遭賓士車撞擊，重摔倒地，家屬公布撞擊監視器畫面控訴女車主肇逃，公布她特徵，腿部有刺青，警方逮捕肇逃王姓女通緝犯。圖／警方提供
嘉義縣80歲老婦人15日下午騎機車，行經水上鄉台1線路口，遭賓士車撞擊，重摔倒地，家屬公布撞擊監視器畫面控訴女車主肇逃，公布她特徵，腿部有刺青，警方逮捕肇逃王姓女通緝犯。圖／警方提供

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