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高雄金融機構阻詐 今年已攔下上億元
高雄市警局推動金融機構防制詐騙機制，請行員注意客戶匯款，避免客戶落入詐騙集團圈套；據高雄警方統計，近2個月，各金融機構攔阻53名客戶遇詐案，成功攔阻險受騙金額達1497萬元，今年阻詐金額更高達上億元。
高雄市警局統計，今年1月至9月，金融機構及員警已成功攔阻民眾遭詐騙287件，金額達1億2395萬6274元，去年同期有282件，險受騙金額1億零532萬7850元，今年7至9月，各金融機構攔阻53件，攔阻險受騙金額1497萬元。
警方表示，今年7至9月險遇詐的較高金額都在200萬元以上，包括中國信託東高雄分行攔阻劉姓女子（45歲）的200萬元，以及美濃郵局攔阻林姓婦人（65歲）險被騙的220萬元。
警方瞭解，劉姓女子在臉書加陌生人當好友，經一段時間聯繫，落入詐騙圈套，對方介紹海外投資，劉女起先只匯幾萬元，有一點獲利，8月12日劉女到中國信託東高雄分行，稱要匯款200萬元至「香港銀行」投資，但查證收款帳戶是私人帳戶，並非銀行或公司帳號，請苓雅警分局民權路派出所員警到場勸阻劉女匯款。
住美濃的林姓婦人（65歲）接到自稱檢察官的來電，稱她有案審理中，要她交220萬元，法院就能結案處理，林婦信以為真，到美濃郵局要提領現金，行員趕緊聯繫旗山警分局美濃分駐所員警趕去勸阻，員警說明是詐騙集團常用的「假檢警」詐騙伎倆，林婦恍然大悟才保住存款。
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