疑尋仇找錯人積怨 宮廟前談判大打出手4人傷

台中市石岡區石忠宮今天凌晨3時許發生鬥毆事件，共4人遭棍棒與刀械砍傷，警方獲報後出動快打部隊趕抵現場，但多人已逃逸，立即將現場受傷4人送醫。據了解，雙方人馬疑似日前尋錯仇，今日相約宮廟前談判，警方正追查逃逸同伙，進一步調查釐清案情。

今天凌晨3時22分，台中市消防隊獲報石岡區石忠宮發生鬥毆事件，4人遭砍傷，其中1人意識模糊，其他3人流很多血，消防局立即出動救護車3輛、消防人員6名前往，將4人分送豐原醫院及慈濟醫院治療。

4名傷者為16歲至27歲男子，其中徐男有多處撕裂傷，邱男骨折，兩人皆開刀治療，無生命危險；梁男則有多處撕裂傷，轉送中國醫藥大學附設醫院治療；另一名年約16歲少年手部和背部多處撕裂，住院治療中。