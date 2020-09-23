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往谷關客運車故障乘客被丟包？ 中市府：了解中

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

有民眾爆料，台中市豐原客運從台中火車站開至谷關850路公車，21日上午6點上高速公路前公車故障，緊急調派僅能乘載一半乘客數的低地板公車，但依法公車上高速公路，無法載站客，導致半數乘客上高速公路前被丟包。台中市交通局表示，正在了解中。

市議員賴佳微議員痛批，850公車1小時1班，被莫名丟包的民眾如何上班、上學，甚至外縣市旅客搭850遊台中，完全踐踏台中市的形象！

賴佳微表示，公車故障難免，但緊急補救的做法，絕對不是直接把乘客丟包在路上。

賴佳微說，她多次關注台中市公車運輸改善品質的問題，也開專案報告來檢討。要求市府加強監督客運業者的態度跟緊急事件的處理程序，要著名媛問題始終層出不窮。

台中市交通局表示，客運業者如因車輛故障丶交通法規要求，導致無法把全數乘客載到目的地，但也必須妥善安排乘客交通。交通局正在了解中，會依規定辦理。

有民眾爆料只豐原客運850公車上週六因車輛故障，把部分民眾丟包。圖/台中市觀光局提供
有民眾爆料只豐原客運850公車上週六因車輛故障，把部分民眾丟包。圖/台中市觀光局提供

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