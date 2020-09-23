八旬老翁騎腳踏車忘回家路 嘉縣暖警助返家

嘉義市80歲吳姓老翁本月19日騎腳踏車從嘉義市抵達嘉義縣中埔鄉台18線30公里處，逐鹿社區公車站牌前時，因腳踏車故障又天色昏暗，忘記自己為什麼到該處，選擇躺在公車站內的椅子休息，傍晚時被轄區派出所警員發現，以巡邏車協助護送老翁回嘉義市住處。

警員表示，當天巡邏時，看到吳姓老翁穿著雨衣且全身發抖地躺在椅子上休息，擔心老翁在此葉素會有失溫情況，將她帶到附近超商，提供食物及飲料果腹，查驗身分時發現老翁雖然高齡80歲，卻能獨自從嘉義市區騎腳踏車到阿里山公路中埔山區，非常驚訝。