八旬老翁騎腳踏車忘回家路 嘉縣暖警助返家
嘉義市80歲吳姓老翁本月19日騎腳踏車從嘉義市抵達嘉義縣中埔鄉台18線30公里處，逐鹿社區公車站牌前時，因腳踏車故障又天色昏暗，忘記自己為什麼到該處，選擇躺在公車站內的椅子休息，傍晚時被轄區派出所警員發現，以巡邏車協助護送老翁回嘉義市住處。
警員表示，當天巡邏時，看到吳姓老翁穿著雨衣且全身發抖地躺在椅子上休息，擔心老翁在此葉素會有失溫情況，將她帶到附近超商，提供食物及飲料果腹，查驗身分時發現老翁雖然高齡80歲，卻能獨自從嘉義市區騎腳踏車到阿里山公路中埔山區，非常驚訝。
吳翁兒子表示，父親當天下午5點多獨自從嘉義市住家騎腳踏車出門就失蹤了，家屬心急如焚找了很久，幸好警方即時尋回，並護送父親安全返家，非常感謝警員的暖心積極幫助。
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