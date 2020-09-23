桃園2歲童被帶走母親驚怒PO文 警方追出阿嬤同居人惹禍

桃園市一位媽媽今天凌晨在臉書發文表示2歲兒被抱走，除了報警，還指名道姓林姓男子就是抱走她兒子的人，連發布6篇文既傷心又生氣，還請大家幫忙找人。

大溪警分局據報後全面動員追查找人，同步調閱相關路線監視器畫面並對林男手機進行定位。今天上午林姓男子返回同居人住處的時候趕到現場，留置男子依涉嫌違反兒少、妨害自由等情節追查案情。

警方查出，林男和男童的阿嬤為同居關係，小朋友的媽媽獨自在外工作負擔家裡全部經濟，平時由阿嬤幫忙照顧孫，昨天傍晚阿嬤和林男吵架，阿嬤一氣之下外出，到了晚上還沒回來。

林男見同居人沒回來，準備開車出去找人，但是想一想不能放男童一個人在屋裡，於是帶著他開車一起找阿嬤，兩人於路上相遇後又口角，林男負氣開車離去沒回住處，阿嬤想起孫子尚在林男車上因擔心安危，趕緊到大溪警分局中新派出所報案。

男童的母親昨晚下班回家，知道兒子「失蹤」後十分震驚，而且是母親同居人林男帶走，林的手機又關機更是忿怒和擔憂，在臉書上自責沒盡責照顧孩子，也完全沒想到兒子「失蹤」的事會發生，怒罵林男關手機讓她完全沒有兒子的音訊，氣頭上怒嗆「只要小朋友掉一根寒毛，我XX就讓你（林）...」。

不少網友看了連忙勸她先冷靜讓警方處理，也幫忙分享臉書找人。警方上午追問林男行蹤，初步了解男童一直跟著他，兩人就在車裡或偶爾下車到處逛，累了就睡車上，到了上午過9點才回家，男童沒受到傷害。