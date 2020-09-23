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北市安養中心火警3死 女負責人認了：申請立案未通過
台北市內湖區康寧路一家未立案安養中心昨天下午火警，臥床的3名年長男子嚴重燒燙傷，經送醫陸續宣告不治。丁姓女負責人被逮捕漏夜調查，她坦認申請立案未通過，警方今天上午繼續偵詢，依過失致死、公共危險罪嫌究辦。
火警發生在昨天下午2點多，3名患者被消防隊救出時均無生命跡象，莊姓老翁（70歲）、劉姓男子（59歲）經急救約1小時宣告不治，陳姓老翁（69歲）到院恢復呼吸心跳，延至今天凌晨近5點不治。
負責人丁姓女子（58歲）在現場附近巷弄被警方發現，一度傳出是要逃跑，她表示只是想躲避媒體，被帶回台北市內湖警分局康寧派出所偵詢。
她稱，4年前在內湖成功路與友人合資安養中心，後來租約到期，半年前她獨自轉到康寧路經營，但申請立案未通過，她與丈夫照顧3名長者，陳中風仍可行走，另兩人長期臥床。
警方私下詢問近期有無異狀，她語氣無奈，指1名長者曾放火燒棉被，可能與這次火災有關，但警消單位清查，該處沒有縱火案件紀錄。
據調查，丁具照顧服務員證照，但安養中心沒有立案，也未懸掛招牌，每月收費1至2萬元，由丁持長者存摺領取或長者的家屬、友人轉帳。警方將清查金流確認，並調取死者的就醫紀錄，釐清身體狀況。
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