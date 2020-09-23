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白人牙膏被查獲大陸進口 老闆：疫情開工誤裝已退貨
嘉義縣嘉聯公司在中國大陸廣東中山廠設工廠，生產品牌「白人牙膏」原料，日前被高雄海關查獲，自大陸進口308萬餘條5公克牙膏，包裝軟管印製「嘉聯白人」 、「台灣嘉義縣OO」地址，無法辨認產地為大陸中山廠，欲以此讓消費者誤認為台灣製造，檢察官偵查終結，認定該公司虛偽標記，依涉犯妨害農工商罪嫌起訴王姓負責人。
「疫情結束工人剛上工誤裝！」王姓負責人否認犯行並稱，台灣飯店用的都是台灣裝填，公司原只是進口牙膏外包裝，因為今年疫情停工一段時間，中國大陸工廠工人誤將牙膏都裝好了寄過來，同一個貨櫃中也有空軟管，管軟管上的地址有台灣地址。
他說，中國大陸工人疏失，拿印台灣的空管去填充5g的牙膏，把牙膏裝入產地台灣的軟管內，事後也將所有貨品退回中國大陸，飯店用5公克牙膏都是台灣製造。
起訴書指出，嘉聯公司民國99年在大陸廣東省中山市設立嘉聯公司中山廠，生產小包裝牙膏銷售給台灣的飯店， 王明知嘉聯生產的牙膏均是大陸地區製造，今年4月將進口的308萬4000條5公克牙膏包裝上，都虛偽印製「嘉聯白人」及台灣嘉義縣地址，被高雄海關開貨櫃檢驗發現。
檢察官偵查時，高雄關小港分關課員具結證述明確，並有高雄關案件移送書、進ロ報單、嘉聯公司中山廠發票(INOIC)、包裝丶重量清單等文件，且王於同次偵訊中，辯詞前後矛盾又顛倒反覆，難以採信辯解，認為王所述不可採信，依法起訴。
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