影／疑轎車闖紅燈釀1死2傷 機車小夫妻遇橫禍天人永隔

高雄市楠梓昨天發生闖紅燈嚴重死傷車禍，蔡姓男子開車闖加昌路口紅燈，直行側撞上直行瑞屏路的機車，機車上雙載夫妻檔受撞擊拋飛；年僅25歲的許姓妻子傷重，到院前已失去生命跡象，搶救後仍不治身亡。警方初判，應是蔡男未依道路燈號行駛才釀禍，具體肇事原因待交通大隊分析研判。

警、消昨天晚間9點49分左右獲報，楠梓區加昌路、瑞屏路口有嚴重車禍。據了解，26歲許姓男子騎機車，載25歲妻子沿瑞屏路南往北方向直行，沒想到突然飛來橫禍，29歲蔡姓男子東向西開車闖加昌街路口紅燈左轉，兩車因此發生碰撞，轎車前車頭、重機右車身有明顯碰撞痕跡。

蔡姓男駕駛僅按手部擦傷、無大礙，但機車上的夫妻檔猛然遇上撞擊後噴飛摔地，警、消到場時，許男倒地、全身多處擦傷，幸好意識清楚；但他妻子狀況不太樂觀，大字型倒地不起，四肢嚴重扭曲，連路人都忍不住關心「女生狀況還好嗎」，救護人員到場時，她已失去生命跡象，到院前死亡。

警方對蔡男、許男施行酒測，初步排除酒駕情事，研判肇事原因可能與未依燈號行駛有關，全案資料已送交通大隊分析研判，將進一步查證肇事原因。