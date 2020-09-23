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2外籍移工遇台南警追緝 竟跳蓄洪池逃逸
台南市警三分局海南派出所兩員警上午8時50分經九份子重劃區生態街、永續十街路，發現2名外籍移工坐在滯洪池旁行蹤可疑，未料，2移工見員警趨前盤查，竟縱身跳進蓄洪池內不見蹤影，警方通報消防局出動人艇前往救援，經30分鐘搜索，陸續在附近紅樹林發現2名移工自行游上岸，噴灑辣椒水予以制伏逮捕。
海南派出所調查，2移工為越南籍，分別逃逸6年多及2年多；警方將兩人帶回派出所訊問，並進一步釐清在台逃逸情況等。
消防局救災救護揮中心指出，8時50分據員警轉報，追緝2名逃逸外籍移工至安南區生態街與永續十街口蓄洪池時，2名移工皆跳入蓄洪池，目前皆不見蹤影。經派遣安南分隊等出動8車、1艇、17人，9時1名已上岸，經員警噴辣椒水制伏，隨後9時10分另1名已上岸，2人均無礙，交員警處理。
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