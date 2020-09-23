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今年全國超過32件鋰電池火災 消防局：學會4招自保
隨著鋰電池運用更加普遍，卻也屢傳鋰電池火災，依內政部消防署統計今年1到5月已發生32件鋰電池火災，彰化縣到目前也有4件，彰化縣消防局表示，鋰電池火災成因主要是產品瑕疪或不正確使用所致，除建議要買合格商品外，使用時，不要重摔撞擊造成電池芯受損，充電時遠離可燃物，都可避開火災風險。
消防局表示，鋰電池輕便且蓄電時間長，又沒有記憶效應，鋰電池產品已成為日常生活不可或缺的一部份，舉凡出門代步的電動自行車、電動機車，隨身必備的手機、行動電源、平板及筆記型電腦、甚至還有空拍機、照明燈、行動電風扇等，運用十分普及。
不過，消費者在享受鋰電池產品的便利性時，恐怕沒想到鋰電池也會引發火災。彰化縣消防局統計，今年到本月為止，彰化縣已接獲4件鋰電池火災事故，依內政部消防署統計，全國今年1到5月已發生32起鋰電池火災，鋰電池火災成因主要係產品瑕疪或不正確使用所致。
為提防鋰電池火警，彰化縣消防局教導民眾「四招」，才能保障安全。
一、購買時：應向合格經銷商購買，並選購經商品檢驗局檢驗合格的產品。
二、使用時：避免產品受到撞擊、輾壓或刺穿，可能造成電池芯內部短路引起火災。
三、充電時：應使用原廠充電器，若使用錯誤規格的充電器，可能造成電池過充起火，充電時應避開床舖、棉被、衣物及書籍等可燃物。
四、故障時：若有毀損或故障請勿繼續使用，應立即送原廠檢修，切忌自行拆解改裝。
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