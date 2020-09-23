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車開半途後座突冒火 女駕駛嚇到跑超商求助滅火器撲滅
一名女駕駛昨晚開車經台中市清水區途中，發現車內後座突然冒火，她急開到清水區一家超商求助，店員拿出滅火器幫忙滅火，火勢幸好及時撲滅。
「嚇死我了，還好有7-11」，昨晚的轎車女駕駛心有餘悸向消防隊員說，「車子開到一半時，發現後座有火煙冒出，我趕緊把車子停在路邊，並跑進旁邊的7-11請店員拿滅火器幫忙」，她也很感謝現場有一男一女的熱心民眾協助操作滅火器，讓車子的火勢沒有再擴大。」
清水消防分隊表示，昨晚8點多，在清水區的五權與公正路口，發生一件汽車火警案，消防隊員到場時火勢已經由民眾自行以滅火器撲滅，清水分隊提醒民眾，車輛應依照原廠手冊定期保養，避免不必要的線路改裝，清水消防分隊也在臉書PO影片，讓大家複習滅火器操作方法。
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