賓士男北市康樂隧道酒駕 自撞翻車輪胎貼壁狂衝100公尺

陳姓男子凌晨酒後駕駛賓士汽車，經台北市內湖區康樂隧道自撞隧道內壁後側翻，他受輕傷被送醫治療無大礙，酒測值0.69毫克，警方依公共危險罪嫌究辦。

據調查，陳姓男子（42歲）是由大湖往康樂街方向行駛，今天凌晨近5點在康樂隧道衝入對向車道側翻，輪胎貼壁滑行約100公尺。他意識清楚，臉部及四肢擦挫傷，被消防隊送醫。

警方到醫院施以酒測發現超標，他稱在家喝酒，開車出門買宵夜時出車禍，接受治療後被帶到台北市內湖警分局康樂派出所究辦。

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