影／醉漢超商內吃蘿蔔糕稱「沒喝酒」 店員清潔引口角

台中市陳姓男子昨天深夜11時許，在中區公園路某超商內攜帶酒瓶與蘿蔔糕，要在超商內的飲食區食用，當時店員在收拾桌椅，陳認為店員有心刁難，不讓他在店內飲食，直說「我沒喝酒，只是吃蘿蔔糕」，隨後不斷以髒話辱罵店員，警方獲報到場後，將陳勸離店外，結束糾紛，過程也被其他市民目擊，錄影上傳臉書社團爆料，聲援無辜的超商店員。

台中市第一警分局大誠所在昨天深夜11時許獲報，中區公園路超商有糾紛，警方調查，40歲陳姓男子帶食物至公園路超商用餐區坐下食用，適逢店家收拾桌椅，陳不滿與店員發生口角糾紛，警方利用各種方式勸說，但陳仍不聽勸告，最後由警方強勢勸導離開現場。

案發過程也被當時在店內的其他消費者錄影，並上傳臉書社團「爆料公社」，爆料網友表示，糾紛時該名「蘿蔔糕哥」不段重複「我哪裡喝酒? 我只是吃蘿蔔糕而已」，並伴隨髒話連篇，時間超過8分鐘，貼文一出後，網友紛紛聲援超商店員，認為現在超商店員為了做生意，也是滿腹委屈，十分辛苦。

台中市第一警分局表示，對於維護社會秩序及市民安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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