聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／醉漢超商內吃蘿蔔糕稱「沒喝酒」 店員清潔引口角
台中市陳姓男子昨天深夜11時許，在中區公園路某超商內攜帶酒瓶與蘿蔔糕，要在超商內的飲食區食用，當時店員在收拾桌椅，陳認為店員有心刁難，不讓他在店內飲食，直說「我沒喝酒，只是吃蘿蔔糕」，隨後不斷以髒話辱罵店員，警方獲報到場後，將陳勸離店外，結束糾紛，過程也被其他市民目擊，錄影上傳臉書社團爆料，聲援無辜的超商店員。
台中市第一警分局大誠所在昨天深夜11時許獲報，中區公園路超商有糾紛，警方調查，40歲陳姓男子帶食物至公園路超商用餐區坐下食用，適逢店家收拾桌椅，陳不滿與店員發生口角糾紛，警方利用各種方式勸說，但陳仍不聽勸告，最後由警方強勢勸導離開現場。
案發過程也被當時在店內的其他消費者錄影，並上傳臉書社團「爆料公社」，爆料網友表示，糾紛時該名「蘿蔔糕哥」不段重複「我哪裡喝酒? 我只是吃蘿蔔糕而已」，並伴隨髒話連篇，時間超過8分鐘，貼文一出後，網友紛紛聲援超商店員，認為現在超商店員為了做生意，也是滿腹委屈，十分辛苦。
台中市第一警分局表示，對於維護社會秩序及市民安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言