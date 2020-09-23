快訊

長榮空姐上班日排減肥、曠職串長假 高院駁她資遣上訴

萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／醉漢超商內吃蘿蔔糕稱「沒喝酒」 店員清潔引口角

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子昨天深夜11時許，在中區公園路某超商內攜帶酒瓶與蘿蔔糕，要在超商內的飲食區食用，當時店員在收拾桌椅，陳認為店員有心刁難，不讓他在店內飲食，直說「我沒喝酒，只是吃蘿蔔糕」，隨後不斷以髒話辱罵店員，警方獲報到場後，將陳勸離店外，結束糾紛，過程也被其他市民目擊，錄影上傳臉書社團爆料，聲援無辜的超商店員。

台中市第一警分局大誠所在昨天深夜11時許獲報，中區公園路超商有糾紛，警方調查，40歲陳姓男子帶食物至公園路超商用餐區坐下食用，適逢店家收拾桌椅，陳不滿與店員發生口角糾紛，警方利用各種方式勸說，但陳仍不聽勸告，最後由警方強勢勸導離開現場。

案發過程也被當時在店內的其他消費者錄影，並上傳臉書社團「爆料公社」，爆料網友表示，糾紛時該名「蘿蔔糕哥」不段重複「我哪裡喝酒? 我只是吃蘿蔔糕而已」，並伴隨髒話連篇，時間超過8分鐘，貼文一出後，網友紛紛聲援超商店員，認為現在超商店員為了做生意，也是滿腹委屈，十分辛苦。

台中市第一警分局表示，對於維護社會秩序及市民安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子昨天深夜酒後在中區公園路超商內，與店員起口角，警方到場將陳勸離。圖／摘自臉書爆料公社
台中市陳姓男子昨天深夜酒後在中區公園路超商內，與店員起口角，警方到場將陳勸離。圖／摘自臉書爆料公社

爆料公社

延伸閱讀

NBA／要約柯奇知道自己被鎖定 哈沃德有信心給壓力

NBA／和哈瑞爾口角非個案 美媒爆喬治發言遭隊友白眼

台南下水道工人口角砍二同事 一送醫不治一輕傷

NBA／解決內部風暴 綠衫軍主帥召開深夜會談

相關新聞

影／淡水老舊公寓暗夜冒火全家3口受困 消防隊馳援

新北市淡水區今天凌晨發生住宅火警，淡海路180巷1幢老舊4層公寓的3樓冒出火煙，1家3口受困火場，消防隊率先從前陽台救出...

萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

萬瑞快速道路西向基隆七堵路段今早8點多發生連環車禍，5輛車在內側車道追撞，造成2女1男送醫。車禍發生時為上班交通尖鋒時段...

今年全國超過32件鋰電池火災 消防局：學會4招自保

隨著鋰電池運用更加普遍，卻也屢傳鋰電池火災，依內政部消防署統計今年1到5月已發生32件鋰電池火災，彰化縣到目前也有4件，...

車開半途後座突冒火 女駕駛嚇到跑超商求助滅火器撲滅

一名女駕駛昨晚開車經台中市清水區途中，發現車內後座突然冒火，她急開到清水區一家超商求助，店員拿出滅火器幫忙滅火，火勢幸好...

賓士男北市康樂隧道酒駕 自撞翻車輪胎貼壁狂衝100公尺

陳姓男子凌晨酒後駕駛賓士汽車，經台北市內湖區康樂隧道自撞隧道內壁後側翻，他受輕傷被送醫治療無大礙，酒測值0.69毫克，警...

影／醉漢超商內吃蘿蔔糕稱「沒喝酒」 店員清潔引口角

台中市陳姓男子昨天深夜11時許，在中區公園路某超商內攜帶酒瓶與蘿蔔糕，要在超商內的飲食區食用，當時店員在收拾桌椅，陳認為...

被山神牽來？走失七天老翁尋獲

金門八十五歲黃姓老翁本月十六日下了公車卻沒回家，警方搜尋七天六夜一無所獲，憂心發生意外。不料，昨天中午突然有人在楓香林山...

這堂生活自理課 她永遠缺席了…

彰化縣全盲多重障礙生陳宜珊昨天和特教老師約好下午一點半上課，但一場無情火，燒掉了這堂課，讓彰化縣萬興國中校長張婉玶歎息。...

透天厝失火 全盲少女與么妹喪生

彰化縣二林鎮合和巷一棟三樓透天厝二樓房間昨天中午失火，在房裡休息的全盲多重障礙國一生陳宜珊和二歲么妹逃生不及葬身火窟。小...

野柳地質公園女留花袋女鞋 墜20米深崖亡漂至野柳漁港

新北市萬里區野柳漁港今天下午5點多，發現一名年約女子漂流在岸邊，消防人員協助出動橡皮艇撈救至岸邊，發現已經死亡多時，頭部...

屏東高樹荖濃溪驚見乾屍 死因與身分尚待釐清

屏東高樹荖濃溪河床旁，今天上午有民眾報案疑似有人溺水，消防人員獲報，共出動2輛車及一具橡皮艇到場救援。趕抵現場時，卻發現...

大人吵架無辜小女嬰被抱走「失蹤」 檢警尋回安置

雲林縣出生才3個月的小女嬰，本月11日疑被外祖母「抱走」，母親報案指女兒失蹤，雲林檢警調查後發現可能是女嬰的外婆和母親失...

熱門新聞

獨／被超收10元停車費 她查出4停車場超收55萬元

內湖公車駕駛疑吸毒導致死亡車禍 業者：完全不知情

把孩子留在家 彰化縣二林鎮民宅火警 兩女童不治

立院同意羈押 陳超明痛批：天黑一邊，立院變弱勢團體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。