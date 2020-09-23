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影／淡水老舊公寓暗夜冒火全家3口受困 消防隊馳援
新北市淡水區今天凌晨發生住宅火警，淡海路180巷1幢老舊4層公寓的3樓冒出火煙，1家3口受困火場，消防隊率先從前陽台救出16歲兒子，稍後在浴廁救出嗆傷的46歲母親和18歲女兒，3人送醫之後均無大礙。
消防局是在凌晨2時35分接獲報案，立即動員人車趕往搶救，當時火勢從客廳引發並往臥室延燒，頓時濃煙密布阻斷唯一出口，母子3人來不及逃生，幸好電話還能通，119便在線上指導就地避難，後來先架梯救出葉姓兒子，2時55分從房間浴廁救出林姓母親和葉姓女兒。火勢迅速被撲滅，燃燒面積約15坪，起火原因仍有待鑑識調查。
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