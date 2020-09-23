婦人才從新北搬來3天就迷路 桃園警跨市查身分助返家

桃園市龍潭警分局中興派出所警員曾子謙日前執行交通勤務，在中興路與成功路口時見1名婦人站在路中間，上前瞭解時婦人表達不清楚，警員顧及安全先帶她回派出所，查出身分後還一度與新北警方聯繫，才查出她住處並帶她回家。

事情發生在前天，婦人原本不肯到派出所，說「我沒做壞事，為什麼要上警車」，警方安撫和說明才上車，到派出時副所長曹培翔提供熱食茶水，婦人拿口袋裡的手帕擦嘴時證件夾掉出來，警方才發現她隨身帶著身心障礙手冊。