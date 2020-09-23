萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

萬瑞快速道路西向基隆七堵路段今早8點多發生連環車禍，5輛車在內側車道追撞，造成2女1男送醫。車禍發生時為上班交通尖鋒時段，導致車流回堵。員警到場引導車輛依序從外側車道通行，5名司機經酒測均無酒駕，事故原因由警方調查中。

今天上午8點多萬瑞快速道路發生5輛車的連環車禍，葛姓女子駕駛的轎車被後方轎車撞上，接著後方3輛轎車和1輛冷凍貨車閃避不及，撞成一團。

警方獲報到場處理，5輛事故車輛中，第4輛白色轎車和最後方的貨車受損較為嚴重。員警導引車輛由外側車道通行，由於車禍發生在上班交通尖峰時段，車流回堵約1公里。