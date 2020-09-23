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影／大學講師深夜不歸急壞老母 警協尋查出人竟在醫院

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬林姓老婦16日凌晨2時許報警，擔任大學講師的兒子失聯，徹夜未歸，因兒子正在戒酒，心情不佳，擔心兒子做出傻事，警方獲報後利用手機定位，發現林婦兒子在雲林基督教醫院附近，趕緊協請當地派出所聯繫，才知原來林婦兒子因出車禍受輕傷就醫，警方聯繫時，林婦兒子已搭計程車返回台中途中，林婦得知後才放下心頭大石。

台中市第二警分局派出所警員吳玲羽、鄭景元在16日凌晨2時許，接獲70歲林姓老婦報案，林婦稱，現年41歲、擔任大學講師的兒子徹夜未歸，加上兒子近來因感情因素，心情低落，而且疑因戒酒而有戒斷症狀，她為了照顧兒子，特定南下照顧兒子，兒子還有高血壓病史，藥也沒帶出門，讓她十分擔心。

警方啟動緊急協尋，聯繫電信業者進行手機定位，確認林婦兒子位於雲林基督教醫院附近；台中警方聯繫雲林縣警局西螺分局西螺派出所協助聯繫醫院，不到30分鐘便確認林婦兒子正在搭乘計程車返回台中的途中。

據查，林婦兒子在案發前一天是到彰化教課，交通是由朋友接送，未料途中意外發生車禍，身受輕傷被送往雲林基督教醫院治療，才會導致徹夜未歸，林婦兒子接獲警方協尋電話後，告知自己平安無虞，警方隨即回覆林婦，兒子已在返家途中，不用擔心。

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台中市七旬林姓婦人因兒子徹夜未歸，報警協尋，警方查出原來林婦兒子發生車禍就醫，才未與家人聯繫。圖／第二警分局提供
台中市七旬林姓婦人因兒子徹夜未歸，報警協尋，警方查出原來林婦兒子發生車禍就醫，才未與家人聯繫。圖／第二警分局提供
台中市七旬林姓婦人因兒子徹夜未歸，報警協尋，警方查出原來林婦兒子發生車禍就醫，才未與家人聯繫。圖／第二警分局提供
台中市七旬林姓婦人因兒子徹夜未歸，報警協尋，警方查出原來林婦兒子發生車禍就醫，才未與家人聯繫。圖／第二警分局提供

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