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野柳地質公園女留花袋女鞋 墜20米深崖亡漂至野柳漁港
新北市萬里區野柳漁港今天下午5點多，發現一名年約女子漂流在岸邊，消防人員協助出動橡皮艇撈救至岸邊，發現已經死亡多時，頭部有撞擊痕跡。警方追查，懷疑是中午時購票進入野柳地質公園的50多歲女子，她的袋子和鞋子則放在天線塔附近步道，警方已報請檢方相驗，釐清死因。
金山警分局調查，今天中午有有民眾報案，野柳地質公園內天線塔附近人行步道，有一個內有證件的花提袋，旁邊還有一雙黑色女鞋，放一本筆記本上，但人已不知去向，不確定發生什麼事。
新北市消防局今天下午5點多獲報，野柳漁港附近海域疑有人漂流，消防員出動橡皮艇撈救上岸時發現已死亡多時，頭部有撞擊痕跡，沒有送醫，警方報請檢方相驗處理。
警方懷疑，死亡女子疑自放置花袋子及女鞋的步道墜落，但原因還待了解釐清，警方已通知證件上的家屬趕至指認，了解事發經過及原因。
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