大人吵架無辜小女嬰被抱走「失蹤」 檢警尋回安置

3個月大女嬰因母親外婆紛爭被抱走，檢警啟動婦幼保護聯繫平台，終能順利找回女嬰，並交給社會處暫時安置。圖／雲林地檢署提供 雲林縣出生才3個月的小女嬰，本月11日疑被外祖母「抱走」，母親報案指女兒失蹤，雲林檢警調查後發現可能是女嬰的外婆和母親失和所致，即啟動婦幼保護聯繫平台，昨天順利在嘉義找到女嬰，為避免女嬰因大人糾紛受虐或沒受到好的照顧，也由縣府社會處緊急安置，並進一步追查是否涉及不法。

雲林縣斗六分局13日接獲女嬰的母親報案，指出女兒被她的外婆抱走，行蹤不明，雲林地檢署檢察官朱啟仁立即啟動婦幼平台指揮偵辦，透過外婆的機車車牌鎖定其行蹤，一路追蹤到嘉義市並找到外婆，卻沒發現女嬰。

警方說，因女嬰吳姓外婆沒帶手機，無法透過手機追蹤，且她與女嬰媽媽聯繫都用公用電話，且也都沒聽嬰兒哭聲，讓母親更加擔心，檢加快辦案腳步，終能跨縣市找到其外婆，順利找回女嬰。

當時女嬰外婆情緒十分激動，經多方安撫後，昨天帶著外婆找到女嬰，初步查驗女嬰並無外傷，身體狀況還不錯，馬上交給社會處暫時安置。

檢警指出，女嬰的母親與外婆，經常因金錢糾紛爭吵，11日外婆趁母親不注意時抱走女嬰，因外婆情緒不穩定，擔心女嬰受害，報好及時找到，由於女嬰母親是新手媽媽，擔心女嬰沒能受到好的照顧，且可能再陷於大人紛爭中受虐，是高風險家庭，社會處已緊急安置女嬰，並將輔導母親，待評估合適後再讓女嬰回到媽媽身邊。