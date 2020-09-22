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日月潭上周發生兩起尋短事件 幸被警方獲報及時救回

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

上周六一名55歲李男意圖以塑膠水管接引排氣管至車內自殺，幸被頭社警方及時救回。圖／集集警分局提供
上周六一名55歲李男意圖以塑膠水管接引排氣管至車內自殺，幸被頭社警方及時救回。圖／集集警分局提供
魚池鄉山區產業道路偏遠，集集警分局上周六獲報一名55歲李男意圖以塑膠水管接引排氣管至車內自殺，經搶救已無生命危險，上周日再接獲人口失蹤協尋的黃男，集集警方利用基地台手機定位，成功在62歲黃男投水尋死前，連續緊急救助兩名來自台中市意圖輕生的民眾，成功阻止憾事發生。

頭社派出所表示，19日16時許接獲勤務指揮中心110報案，有民眾發現魚池鄉武登村英文堂往發電廠鐵欄警示區產業道路內，有部自小客車停放該處形跡可疑，警員勤餘主動前往查看，到達現場後發現自小客車未熄火且以塑膠水管接引排氣管至車內，駕駛座躺著1人，警員見狀後研判可能係自殺情事，便立即打破車窗及拔除塑膠水管，發現車內虛弱中年男子1名，立即協助該男子離開車輛。

待救護車到場後經搶救已無生命危險，李男意識清醒後表示不願就醫，員警將男子帶回所內休息，事後了解55歲的李男，台中市人，因身體患有重疾，又遭受詐騙欠債且訴訟纏身，一時心情不佳尋短，後經員警開導後打消自殺念頭。

次日，日月潭派出所晚間19時也接獲通報失蹤人口緊急協尋案件，民眾稱62歲的黃男騎重機車離家後未歸，並傳簡訊表示要家人做好最壞準備，有尋死念頭；經集集警方利用基地台手機定位，最後發話位址於南投縣魚池鄉中正路一帶，派出所警員立即積極調閱沿線路口監視系統，終於環潭公路竹石園旁見晶宮側邊發現協尋人使用的機車。

警員立即前往水域周遭尋找，終於環潭步道發現正欲翻越護欄跳潭尋短的黃男，員警趨步上前將黃男拉回，並耐心勸說安撫情緒後終於打消自殺念頭，由員警戒護帶返駐地並通知台中市的家屬前來領回；集集警分局呼籲民眾多注意身邊患有憂鬱症之親友，勿因一時輕忽而發生憾事。

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上周62歲的黃男離家後未歸，原本有意跳日月潭輕生，幸被警方在護欄及時救回。圖／集集警分局提供
上周62歲的黃男離家後未歸，原本有意跳日月潭輕生，幸被警方在護欄及時救回。圖／集集警分局提供

集集 台中市 基地台

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