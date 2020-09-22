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路上有牛！小客車閃避不及撞上 牛斷角逃了飼主得賠

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮瑞穗鄉昨晚發生一起水牛與自小客車擦撞事故，一輛自小客車深夜11時許行經台9線北上時，在瑞舞鶴台地撞到1頭水牛，不但左邊車頭毀損，水牛2個牛角還掉落，牛被撞後逃跑，幸好車上3人未受傷，只受到驚嚇。警方通知水牛李姓飼主，飼主無奈表示會賠償修車費用。

鳳林警分局今天表示，於昨天23時33分接獲民眾報案電話，在瑞穗鄉舞鶴村中正南路上有交通事故，經員警到場後，發現1輛自小客車疑似深夜燈光昏暗，撞上走在路上的3隻水牛，造成自小客車左車頭毀損，引擎蓋凸起變形，保險桿、車燈碎片等零件散落一地，牛隻遭撞斷牛角後逃離現場，現場還留下2個斷裂的牛角。

自小客車吳姓駕駛及老婆小孩皆未受傷，駕駛有駕照也無酒駕，吳姓駕駛向警方說，事發當時夜色昏暗，原本夜晚沒車的台9線突然看到有3頭水牛走在大馬路上，來不及煞車閃避才發生擦撞。警方通知水牛李姓飼主到所完成筆錄，飼主承諾會與對方妥善協調處理。警方表示，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。

鳳林分局長林昆達呼籲，駕車行駛應注意車前狀況、保持安全行車距離並嚴禁超載、超速；另依道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

昨天深夜一輛自小客車不小心撞上水牛，車輛毀損嚴重。圖／警方提供
昨天深夜一輛自小客車不小心撞上水牛，車輛毀損嚴重。圖／警方提供
水牛與自小客車發生擦撞後，現場遺留牛角。圖／警方提供
水牛與自小客車發生擦撞後，現場遺留牛角。圖／警方提供
自小客車撞上水牛後左車頭毀損，引擎蓋凸起變形，保險桿、車燈碎片等零件散落一地。圖／警方提供
自小客車撞上水牛後左車頭毀損，引擎蓋凸起變形，保險桿、車燈碎片等零件散落一地。圖／警方提供

事故 駕照 寵物

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