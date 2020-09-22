16歲高中女生教室自殘手流血 情緒不穩家人陪上學

高雄市一名高中女生今天上午由家人陪同上學，情緒有些不穩，拿了隔壁同學的美工刀，家人想取下刀子，女學生不慎劃破自己的手掌，鮮血直流。校方通報119緊急送醫，醫師縫合傷口並安撫女學生情緒，自傷的原因還在了解中。

據了解，這名女高中生有情緒困擾，是社工及學校輔導的對象。今天由家人陪同上學，沒想到情緒不太穩定，拿了隔壁同學的美工刀，家人想要把美工刀拿下來，女學生不小心劃破自己的手掌，流下血來。同學看到也有些驚嚇，不知如何是好。

後來學校通報119，將受傷的女學生緊急送醫，醫師縫合傷口，並安撫女學生情緒。校方也對班上同學進行輔導。

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