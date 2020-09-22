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影／國2桃園3車追撞車禍 竟是停車幫忙輪胎滅火釀禍
桃園市國道2號西向8.1公里今天中午發生3車追撞車禍，58歲廖姓男子駕駛聯結車往桃園機場行駛，他發現前方同公司車輛輪胎起火，他停車路肩協助滅火，後方52歲江姓男子駕駛大貨車煞車不及，失控追撞，車上棧板噴飛車道，輾壓外側46歲莊姓男子駕駛轎車閃避不及，其中江男受困大貨車駕駛座內受傷，該車禍造成國2西向機場大塞車，國道警方正在處理和調查車禍肇責任。
桃園市消防局表示，國2西向桃園機場8.1公里處，發生2輛聯結大貨車、1輛轎車追撞交通事故，該局據報立即前往救護，江姓司機當時因車禍撞擊夾在駕駛受困，消防員破壞車門協助脫困，江男臉部撕裂傷、鼻樑變形、左眼撞傷及出現氣血胸，但意識清楚，送醫急救，暫無生命危險。
國道警方表示，廖姓聯結車司機載運廢土行駛國2往大園方向，在西向8.1公里處，因前方同公司車輛輪胎起火，他停車路肩協助滅火，不料後方由江姓司機駕駛大貨車失控追撞，2貨車撞擊猛烈、車頭變形，江男受困車內，車上載運許多板架、棧板噴飛車道，外側莊姓男子駕駛轎車閃避不及遭輾壓砸到，轎車受損，莊男驚嚇幸未受傷，警方正在處理車禍、疏導交通。
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