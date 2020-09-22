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找到了！失蹤多日金門85歲老翁在楓香林尋獲 緊急送醫
一住在金門金沙鎮東珩村的85歲黃姓老翁16日下午搭乘公車返家，人在碧山站牌下車後就失聯，警方與軍方及金沙鎮公所等單位已經連續搜索6天都無消息，好在今天接近中午時，先是傳出在楓香林山上找到老翁的1隻鞋子與3袋當日所攜帶的物品，下午1點多大規模搜山，終於找到黃姓老翁，好在人只是虛弱了一點，並無大礙，目前已送醫觀察中。
金門縣警局金湖分局表示，警方16日晚間在網路巡查，發現家屬ＰＯ文協尋老人，初步展開清查得知有輕微失智的黃姓長者在16日下午自金城搭乘公車往金沙車站後，於1500續搭往山后公車返家之際，約莫在1520於碧山村下車，隨身攜帶3大包物品，研判應於返家(東珩)方向走失，警方連日來動員上百人次會同軍方與鎮公所員工在周邊協尋。
警方表示，大概在中午1點20多分，警方繼續朝楓香林山上搜尋，終於在一堆枯葉處找到失蹤多時的老人家，但因為天氣炎熱，老人家將上衣脫掉，看起來人很虛弱，但意識還算清醒。
據了解，連日來天氣炎熱，各界連日來累計共動員數百人次在周邊搜尋，但都一無所獲，包括金沙鎮長吳有家、光前里長黃文成與金湖分局長黃維章與金湖分局一組組長戴春雅等人連日來都到場積極協尋，衣不解帶，相當辛苦，讓家屬相當感激。
「我得知找到了，都快哭了！」黃文成表示，老人家的情況還算良好，已送醫檢查，但大家都很開心； 他也提及，因為已經連找5-6天，本來各界都覺得沒希望了，但黃姓老翁的兒子昨晚到村莊內的「會山寺」祈求，乩童指示朝楓香林山上尋找，他也緊急協請縣府與警方再多找一天，感謝各方搜救單位。
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