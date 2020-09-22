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疑煮食不慎工廠起火 火勢猛烈延燒2民宅

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災，火勢波及左右2戶民宅。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災，火勢波及左右2戶民宅。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災，火勢波及左右2戶民宅，其中一戶民宅的鐵皮外牆被燻黑，另一戶則2樓陽台波及燃燒，幸無人傷亡，詳細起火原因待火調人員調查釐清。

今天上午8時22分，台中市豐原區南田街一家機械零件工廠，屋主在一樓簡易廚房煮食物，疑煮食不慎爐具起火燃燒，火勢延燒至2樓，台中市消防局獲報後出動人車到場救援，約20分鐘撲滅火勢。

由於火勢猛烈，起火的零件工廠一樓廚具受損，2樓居家及倉庫也全面燃燒，火勢並波及左右2戶民宅，其中一戶民宅的鐵皮外牆被燻黑，另一戶則2樓陽台波及燃燒，燃燒面積約10平方公尺，幸無人傷亡，詳細起火原因由火調人員調查釐清。

台中市消防局獲報後出動人車到場救援，約20分鐘撲滅火勢。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報後出動人車到場救援，約20分鐘撲滅火勢。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災，火勢波及左右2戶民宅。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災，火勢波及左右2戶民宅。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區南田街一家工廠，屋主今早疑似煮食不慎引發火災。圖／台中市消防局提供

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