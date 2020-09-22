牛隻深夜跑上公路 花蓮瑞穗發生撞牛車禍

偏鄉發生撞牛車禍屢見不鮮，瑞穗鄉舞鶴舊省道昨天晚間發生一起牛隻衝出路面遭自小客車撞擊，自小客車車頭毀損，所幸車上3人都未受傷；警方找到飼主，飼主將賠償修車。

花蓮縣警局鳳林分局今天表示，昨天晚間11時35分左右獲報，一輛自南往北的自小客車在瑞穗鄉舞鶴中正南路撞到跑上公路的牛隻，造成自小客車車頭毀損，牛隻受傷後驚嚇跑走，留下斷掉的牛角。

經查附近李姓飼主經營牧場飼養牛隻，圈養鐵絲圍籬被一頭牛撞開跑上省道，造成車禍，所幸吳姓車主及車上妻子、小孩都未受傷，李姓飼主同意賠償車主修車費用。

警方表示，鄉下地區發生撞牛車禍時有所聞，包括新城鄉、吉安鄉都曾發生過，瑞穗鄉應是頭一次。提醒民眾飼養動物須圈圍妥善，否則將依道路交通管理處罰條例「道路障礙第84條」，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨礙交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。