男童手腳多處傷 無照保母遭開罰調查

有網友在社群網站開直播時舉發，台南市1名男童疑似在保母家遭不當對待，手腳多處傷痕，台南市社會局調查後發現這名保母無照收托，先依法開罰，今天再帶男童到醫院驗傷。

台南市政府社會局婦女及兒童少年福利科長郭元媛告訴中央社記者，社會局在昨天獲報，台南市某社群直播主關切疑似在保母家中發生男童遭不當對待事件，立即指派社工會同警政人員前往調查訪視。

社工人員初步調查發現，此案為3歲男童母親自行委託未登記的葉姓保母負責照顧男童，家屬在20日晚間接回後發現男童手腳有不明傷痕，疑似遭到不當對待，社工與家屬約定於今天帶男童前往醫院驗傷，以確認男童受傷狀況以及身上有無其他傷勢。

郭元媛指出，因男童手腳傷勢明確，行為人涉違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，社會局將於近日召開行政裁罰會議確認關係人，如查證屬實，後續將依同法第97條並視情節輕重，對相關人裁處新台幣6萬至60萬元罰鍰。

她說，有關葉姓保母無照收托，社會局已依兒童及少年福利與權益保障法第26條規定，裁處1萬5000元罰鍰。目前男童已由家人接回照顧，後續社會局也會視家長需求，協助媒合合格保母。