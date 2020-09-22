查乙烯洩漏有轉折 高市環保局：疑地下水污染所致

高雄市前鎮區乙烯洩漏點調查進入第12天，在各界質疑管線洩漏點未明確之際，今天有轉折性發展，環保局長張瑞琿指疑似翠亨北路的地下水污染所致。市長陳其邁表示，會儘快做出調查報告。

前鎮乙烯外洩事件9月11日通報，洩漏地點在前鎮區翠亨北路，已經進入第12天查漏，至今洩漏點尚無明確進展；不過陳其邁及張瑞琿在上午的市政會議後接受聯訪時做了上述表示，讓乙烯查漏出現轉折性的發展。

張瑞琿指出，環保局調查，在翠亨北路地下室的地下水有一些污染，目前在做進一步的查證。

記者追問，翠亨北路地下水遭乙烯污染是否代表管線沒有洩漏？只是地下水受到污染？

張瑞琿表示，目前看到的是這樣，不過她強調那是環保局調查出來的初步結果；至於污染是來自土壤還是管線並不知道。

她說，環保局查到的是地下水污染部分，至於管線部分的洩漏要再由經發局確認。

有關乙烯外洩事件，陳其邁表示，因為事發地點相對是比較複雜的地區，有關洩漏點的追查還未確定；不過他說經過團隊調查，這個星期如果順利會有調查結果，另一方面，有委請第三方單位再做討論及驗證，屆時整個調查報告就會提出，事件大概就會很快落幕。