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疑未注意閃燈號誌 2車相撞三輪車側翻
雲林縣154乙縣道斗六鎮北路段上午11時許發生小客車與三輪車相撞事故，三輪車疑因撞擊導致重心不穩側翻，車上1名駕駛及1名乘客受傷送醫，另一輛白色小客車車頭毀損，該車黃姓駕駛沒有受傷，詳細肇責仍待雙方至警局製作筆錄後釐清。
警方11時許獲報趕抵事故現場處理，一輛載滿回收瓶罐的三輪車側翻在路中，另一輛白色轎車左車頭毀損，這起事故造成2人受傷送醫。
轎車黃姓車主心有餘悸地說，他正準備從莿桐鄉前往斗六市區辦事，因該路段是閃黃燈號，車速不快，行經路口時對向巷子有三輪車直接駛出，一時未察，雙方即撞上。
黃男說，報警處理後，救護車也隨即抵達將2名傷者送醫；目擊民眾當時也被撞擊聲響嚇到，幸未釀成嚴重傷亡。
由於三輪車沒有掛牌，且行駛路段為閃燈號誌，究竟是雙方搶快或未注意路口狀況才釀禍，詳細肇責仍待警方釐清。
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