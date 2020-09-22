聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園行人過馬路車禍 1人受傷5汽機車毀損
桃園市1名網友今天上午在臉書「桃園人桃園事、生活、分享、靠北」社群PO文，「南門市場側門，1名阿伯被1台汽車撞飛... 」，引起網友熱議。桃園警方、消防局查出，67歲黃姓男子上午穿越桃園區中山路的南門市場前馬路，與林姓男子駕駛轎車發生車禍，轎車撞毀1輛轎車、4輛機車，造成黃男後腦血腫和 肘擦傷送醫治療，暫無生命危險。
桃園網友PO文表示，看到南門市場側門，1位阿伯被一輛汽車撞飛，汽車還撞到路邊汽車、撞上整排路邊摩托車，他到店裡後報警，希望阿伯平安無事。
警方、桃園市消防局據報立即趕到現場處理，消防局表示，救護員在現場發現黃姓男子倒在地上，後腦血腫、左手肘擦傷，意識清楚，救護員處置後將他送醫處理。
警方表示，經調查，當時黃姓男子從市場出來，穿越馬路時，33歲林姓男子駕駛轎車從中山路往二民路方向，行經該處，與步行的黃姓男子發生車禍，造成黃男倒地受傷，林男轎車並閃躲撞上路旁1輛轎車、4輛機車共5輛車損壞，2人酒測值0，黃男指稱被轎車撞倒受傷，林男供稱閃躲黃男未撞到，警方將進一步調閱監視器查明肇事責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言