影／桃園行人過馬路車禍 1人受傷5汽機車毀損

桃園市1名網友今天上午在臉書「桃園人桃園事、生活、分享、靠北」社群PO文，「南門市場側門，1名阿伯被1台汽車撞飛... 」，引起網友熱議。桃園警方、消防局查出，67歲黃姓男子上午穿越桃園區中山路的南門市場前馬路，與林姓男子駕駛轎車發生車禍，轎車撞毀1輛轎車、4輛機車，造成黃男後腦血腫和 肘擦傷送醫治療，暫無生命危險。

桃園網友PO文表示，看到南門市場側門，1位阿伯被一輛汽車撞飛，汽車還撞到路邊汽車、撞上整排路邊摩托車，他到店裡後報警，希望阿伯平安無事。

警方、桃園市消防局據報立即趕到現場處理，消防局表示，救護員在現場發現黃姓男子倒在地上，後腦血腫、左手肘擦傷，意識清楚，救護員處置後將他送醫處理。