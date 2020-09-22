北市醉男恐嚇女騎士 警依涉妨害自由送辦

北市機車女騎士和友人日前騎機車經忠孝東路一帶，突遭搭計程車的酒醉男出言恐嚇要開槍，甚至一度被拉下機車，醉男還騷擾周遭民眾，警方獲報後趕赴現場處理，將醉男依法送辦。

有網友發文給臉書社團爆料公社表示，她和一名女性朋友19日晚間9時許騎車行經國父紀念館附近路口停等紅燈時，一旁計程車的後座酒醉男乘客突然搖下車窗探頭大聲呼叫，醉男還下車將機車後座的女友人拉下車，兩女驚嚇受困車陣，且遭醉男恐嚇威脅。

這名女網友說，兩人和醉男並無任何行車糾紛，且對方還大喊「要不要等一下，還是要開槍」等恐嚇言語，造成兩人相當驚慌。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所所長郭文釋今天說，19日晚間10時許接獲通報有醉男滋擾案後，立即派員到場處理，經查發現張姓和戴姓女子騎機車行經忠孝東路路段時，搭計程車的萬姓醉男沿途搖下車窗朝兩女吼叫。

隨後，機車女騎士和友人騎車行經忠孝東路和光復南路路口停等紅燈之際，情緒失控的萬男竟走下車並將機車後座的戴女拉下車，同時威脅開槍和限制兩女離去等恐嚇言行。

酒醉的萬男言行失控，期間還出現脫衣、行走車道及騷擾周遭其他民眾的舉動，經警方現場制止後，將他帶回派出所偵訊，全案依涉妨害自由和恐嚇罪嫌送辦。