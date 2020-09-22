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一道陽光直射秒出車禍 嘉市今年至少4起

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

47歲黃姓男子今天上午騎機車上班途中，行經嘉義市嘉雄陸橋，突然感覺前方太陽光直射刺眼，稍微煞車，隨即遭後方機車追撞，他當場倒地受傷，所幸送醫治療後無大礙，警方正釐清車禍原因。消防局指出，因眩光發生車禍時有所聞，今年至少接獲4起類似救護，建議機車騎士可戴太陽眼鏡，汽車也可在前擋玻璃貼隔熱紙、放遮陽板等防範。

嘉義市消防局第一大隊第一分隊派救護員到場，發現黃男表情十分痛苦，坐在機車道上等待救護，黃意識清楚、右手臂疼痛，救護員為他包紮傷口，送往聖馬爾定醫院後續治療，黃男說，當時上班途中，陽光刺眼讓他眼睛睜不開，下意識煞車，未料發生車禍。

今年5月，39歲林姓女子騎車載15歲女兒行經忠孝路，當時林女也因陽光刺眼，突然見到另輛機車出現路口，緊急煞車卻造成機車失控，母女都擦傷送醫。

51歲王姓女騎士今年3月也因眩光，在過維新路和博東路口時，沒注意到紅綠燈變化，與汽車發生遭追撞受傷。71歲孫姓女機車騎士則是今年1月在健康十二路口，因陽光刺眼直接追撞前車，導致左背及左腰疼痛。

消防局指出，眩光案件多發生在早上或傍晚時，會遇到太陽朝駕駛人直射現象，尤其對高齡駕駛者反應能力較弱，更加危險，建議隨身在車上放太陽眼鏡，或使用遮陽板等防範，也要保持車輛行車距離，隨時注意路況切勿分神或大意，以免意外導致交通事故發生。

嘉義市消防局今天上午接獲一起眩光車禍案件。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局今天上午接獲一起眩光車禍案件。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局今天上午接獲一起眩光車禍案件。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局今天上午接獲一起眩光車禍案件。記者李承穎／翻攝

車禍 機車騎士 嘉義

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