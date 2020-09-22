86歲老翁3縣市走失20公里 警護送返家

86歲吳姓老翁昨清晨從嘉義市家中外出，竟一路南下經嘉義水上來到台南北端後壁區，迷途步行近20公里。經警方巡邏發現有異護送老翁返家，結束這趟3縣市迷途之旅。

據悉，吳姓老翁獨居，家住嘉義市東區，也曾走失過，昨晨如往常出門散步、逛菜市場，不明原因竟越走越遠，走到南市後壁區。

白河分局後壁分駐所警員張妤甄、吳明晉昨上午9時許巡邏經過台一線南下後壁陸橋，發現老翁手持洋傘沿著南下車道往新營方向徒步行走，長者身體瘦弱，腳步顛簸，兩人見狀主動上前關心，緊急先將老翁接獲派出所休息，並準備茶水助老翁恢復元氣。