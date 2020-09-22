偵查佐自強活動溺水 家屬放棄急救今凌晨運回雲林老家

蔡姓偵查佐海邊溺水，經醫院搶救仍陷入彌留，家屬放棄急救，今凌晨運回雲林老家。記者戴永華／攝影

台北市警察局信義分局偵查隊昨天到宜蘭外澳舉辦自強活動，傍晚與同事前往海邊踏浪，蔡姓偵查佐泡在海水裡，遭大浪捲走，救起時已無心跳呼吸，腦出血嚴重，經搶救仍陷入彌留，家屬決定放棄搶救，今凌晨運回雲林老家後拔管離世。

台北市警察局信義分局偵查隊舉辦兩天一夜的自強活動，20餘人於下午4點抵達外澳一間民宿，民宿後方就是美麗沙灘，34歲蔡姓偵查佐與2名同事相約前往踏浪，3個人就泡在海水裡，彼此泡水的位置有段間隔距離。

5點多同事走上岸時，一名遊客上前告知，蔡姓偵查佐好像被大浪捲走，眾人遍尋不著蔡男，趕忙報案，後來在距離蔡下水的50公尺處的一處礁石邊，看到蔡男載浮載沈，失去意識，同事趕緊把人拉上岸施行CPR搶救，救護車趕到時先把蔡送杏和醫院搶救，恢復心跳呼吸，再轉送陽大附醫。

由於蔡男溺水時，頭部疑遭礁石碰撞，顱內出血嚴重，搶救徵昏迷指數三，直到凌晨仍陷入彌留，家屬決定放棄搶救，把人運回蔡員位於雲林的老家，凌晨四點左右，雙親見到不醒人事的兒子，悲痛難忍。