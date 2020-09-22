安平外海工作船人員手指受傷 台南海巡接駁後送就醫

「有人員受傷骨折，請派人救援！」台南海巡隊昨天獲報，在安平外3.5浬處海域一艘「SEAWAY AIMERY」工作船烏克蘭籍人員手指受傷，馬上派遣線上巡防艇前往救援，下午5點40分後送病患返港就醫。

台南海巡隊昨天下午4點多，接獲第六巡防區指揮部通報在安平外3.5浬處海域一艘「SEAWAY AIMERY」工作船烏克蘭籍男船員手指受傷，請求派遣巡防艇前往協助後送就醫。

台南海巡隊獲報後即派遣10025艇前往，下午4點50分抵達通報海域並將傷患接駁至艇上。經海巡人員檢視右手中指骨折已初步包紮，意識清楚，無發燒、咳嗽等跡象，5點40分返回安平商港，交由救護車送至醫院進行後續治療。