安平外海工作船人員手指受傷 台南海巡接駁後送就醫
「有人員受傷骨折，請派人救援！」台南海巡隊昨天獲報，在安平外3.5浬處海域一艘「SEAWAY AIMERY」工作船烏克蘭籍人員手指受傷，馬上派遣線上巡防艇前往救援，下午5點40分後送病患返港就醫。
台南海巡隊昨天下午4點多，接獲第六巡防區指揮部通報在安平外3.5浬處海域一艘「SEAWAY AIMERY」工作船烏克蘭籍男船員手指受傷，請求派遣巡防艇前往協助後送就醫。
台南海巡隊獲報後即派遣10025艇前往，下午4點50分抵達通報海域並將傷患接駁至艇上。經海巡人員檢視右手中指骨折已初步包紮，意識清楚，無發燒、咳嗽等跡象，5點40分返回安平商港，交由救護車送至醫院進行後續治療。
海象瞬息萬變，台南海巡隊呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，如發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員會赴現場救援，確保民眾生命財產安全。
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