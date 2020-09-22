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計程車司機載客搶快左轉 撞直行車釀2傷送醫
台中市劉姓男子是計程車司機，今天凌晨零許載送一名林姓女乘客行經北屯區文心路、昌平路時，疑未等左轉號誌燈亮，就搶快左轉，導致行駛在對向車道，駕駛租賃車的梁姓男子閃避不及撞上，因車禍撞擊力道上，梁車還被撞到路旁人行道上，梁、林女都因車禍受傷，劉則無受傷，經查梁、劉二人都無酒精濃度，初判肇因為未依號誌行駛，將依法告發。
據查，劉姓計程車司機（59歲）今天凌晨零時許，開車載林姓女乘客沿北屯區文心路，往興安路方向行駛，行經昌平路口時，疑未等左轉燈亮起，就搶快左轉，當時行駛在對向車道，由梁姓男子（26歲）駕駛租賃車疑未注意車前狀況，沒發現劉已搶快左轉，兩車撞成一團，梁車的車頭、車尾都因車禍被撞凹，梁也因車禍全身挫傷。
劉則沒有受傷，但車內林姓女乘客全身擦挫傷，台中市第五警分局交通分隊獲報到場，劉、梁二人都無酒精濃度，初步研判肇因為未依號誌行駛及未注意車前狀況，警方調閱相關監視器等事證，釐清違規事證明確後，將依法告發。
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