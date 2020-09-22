計程車司機載客搶快左轉 撞直行車釀2傷送醫

台中市梁姓男子今天凌晨行經北屯區時，遭違規左轉的計程車撞上，梁車頭、車尾都因車禍被撞凹。圖／讀者提供

台中市劉姓男子是計程車司機，今天凌晨零許載送一名林姓女乘客行經北屯區文心路、昌平路時，疑未等左轉號誌燈亮，就搶快左轉，導致行駛在對向車道，駕駛租賃車的梁姓男子閃避不及撞上，因車禍撞擊力道上，梁車還被撞到路旁人行道上，梁、林女都因車禍受傷，劉則無受傷，經查梁、劉二人都無酒精濃度，初判肇因為未依號誌行駛，將依法告發。

據查，劉姓計程車司機（59歲）今天凌晨零時許，開車載林姓女乘客沿北屯區文心路，往興安路方向行駛，行經昌平路口時，疑未等左轉燈亮起，就搶快左轉，當時行駛在對向車道，由梁姓男子（26歲）駕駛租賃車疑未注意車前狀況，沒發現劉已搶快左轉，兩車撞成一團，梁車的車頭、車尾都因車禍被撞凹，梁也因車禍全身挫傷。