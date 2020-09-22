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男子路邊吃草父、妻抓不住 衝車陣警幫忙追人
高雄1名男子昨晚在路邊吃草，父親和妻子急忙制止，與他拉扯，路人以為發生糾紛，向警方報案，員警趕抵，發現這男子奔往馬路，嘗試開他人車門，連忙在車陣追人、制伏，才將男子送醫。
據了解，昨天晚間9點30分許，吳姓男子疑因疾病發作，在路邊邊拔草邊往嘴裡塞，妻子發現他行為怪異趕去制止，反遭他拉扯頭髮；他的老父在家聞訊，來不及穿衣，急忙裸露上身只穿內褲出門，要拉他回家，3人互相拉扯，都有輕微擦挫傷。
高雄市警苓雅分局員警接獲通報，趕抵事故現場，男子卻一見員警，沿三多路快速奔跑，老父也追去，他奔跑時還曾要開路過轎車的車門。警方動員多人，追上這名男子，將他拉到騎樓，才從他家人口中得悉他精神狀況不佳。員警找救護車將他送高醫治療，結束一場馬路危機。
由於有路人傳現場有人裸奔，警方表示，因吳父急著制止兒子的行為，拉扯間被兒子扯下褲子，才有人誤以為裸奔。
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