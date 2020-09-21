台南男童疑遭保母男友施暴 社會局：手腳傷勢明確

台南市今天傳出男童疑似遭保母男友不當對待而受傷，社會局表示已經聯絡上家屬，明天帶小朋友到醫院驗傷，了解是否遭施暴。

據調查，男童疑似吵到葉姓保母的男友睡覺，遭到不當對待，經網紅開直播而被警方發現並通知社會局了解。

台南市社會局表示，經調查，該男童母親自行委託未登記的葉姓保母照顧男童，20日晚間家屬接回後發現男童手腳有不明傷痕，疑似遭到不當對待，為維護幼童權益，社會局積極聯繫家屬進行驗傷事宜，因家屬與男童現在外縣市，社工及社政單位已聯繫家屬約定22日前往醫院驗傷，以確認男童受傷狀況及身上有無其他傷勢。

社會局指出，男童手腳傷勢明確，此行為已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，社會局將在近日召開行政裁罰會議，確認關係人，如查證屬實，將依同法第97條並視情節輕重對相對人裁處6萬至60萬元罰鍰。

另有關葉姓保母無照收托，社會局已依兒童及少年福利與權益保障法第26條規定，處1萬5000元罰鍰。目前男童已由家人接回照顧，後續社會局也會視家長需求協助媒合合格保母資源。

社會局再次呼籲，違法的保母連帶影響家長不能領取托育補助，安全及照顧品質都有疑慮，非常容易產生糾紛及虐童的情事，請家長務必透過台南市居家托育服務中心媒合轉介登記在案的保母，讓家中幼童都能得到最佳照顧。若民眾發現有違法收托照顧幼童者，請洽台南市政府社會局婦女及兒童少年褔利科06-2985085舉報。