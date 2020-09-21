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大浪捲落海中險溺斃 男死命抓消波塊海巡及時救回
桃園市57歲林姓男子今天前往大園區圳頭里軍史公園外海撿拾海岸石頭，不慎遭大浪捲入海中，他情急下死命抓住消波塊在海中沉浮，釣客發現報案，海巡署第8岸巡隊今天下午表示，海巡據報立即出動第23岸巡中隊海巡人員救援，運用救生圈、拋繩袋救生裝備下水，與釣客合力將林男救起，由桃園消防局人員緊急送醫治療，沒有生命危險。
第8岸巡隊、桃園市消防局表示，林姓男子獨自前往大園區圳頭里軍史公園外海岸邊撿拾石頭，未注意漲潮，突然一陣大浪襲來，將他捲入海中，林男死命抓住消波塊不放，釣客發現報案。
海巡人員趕到立即下海救援，其他釣客發現主動幫忙，與海巡人員合力運用救生圈、拋繩袋救生裝備，慢慢將林男救援上岸，林男驚嚇仍有餘悸，消防員檢視林男身上沒有明顯外傷、略有失溫，為避免意外，立即送醫治療，沒有生命危險。
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